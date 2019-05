Esslingen Wie sagte Huub Stevens, der Schalker Jahrhunderttrainer und Retter des VfB Stuttgart, so gerne über bestimmt Fußballspiele: „Das sind Emotionen.“ Damit hatte er alles erklärt. Emotionen sind auf den Amateurplätzen mindestens genauso zu finden wie in den Bundesliga-Arenen – vor allem, wenn das Saisonende naht. Das erleben zurzeit etwa die aufstiegswilligen Kicker in Köngen, Plochingen, Nellingen und Altbach, aber auch die abstiegsgefährdeten in Deizisau – bei Nellingen und Deizisau betrifft das jeweils die zweite Mannschaft. In Reichenbach und Hochdorf braucht es gar keine durch die Tabellensituation bedingt Spannung, damit im Derby der