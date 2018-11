EsslingenIn der Fußball-Kreisliga B steht am Sonntag das Spitzenspiel der mittlerweile nicht mehr ganz so jungen Saison an: Der Spitzenreiter FC Esslingen empfängt den zweitplatzierten TSV Baltmannsweiler. Beide Teams mussten bisher nur ein einziges Unentschieden einstecken, die restlichen Partien konnten sie teils deutlich für sich entscheiden. „Ich hoffe, dass es ein schönes Spiel wird“, legt Edmondo Malerba, Coach des TSV Baltmannsweiler, seine Erwartungen an das Gipfeltreffen dar.

Seine Mannschaft ist zurzeit in bestechender Form, gewann die vergangenen sechs Partien. Trotzdem versucht Malerba, die Erwartungen nicht zu groß werden zu