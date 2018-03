Esslingen (red) - Der TFC Köngen besiegte den TB Ruit II in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, mit 8:1. Davon erzielte Birant Sentürk drei Treffer für den TFC. In der Partie zwischen den beiden Aufstiegsfavoriten TSV Scharnhausen und TV Hochdorf gewannen die Gäste mit 1:0. Dabei sah Bastian Ungureanu vom TSV Scharnhausen den einzigen Platzverweis an diesem Spieltag. Der TSV Denkendorf ll gewann gegen den TSV Wernau ll mit 5:2 und ist somit neuer Tabellenführer, mit bereits 33 erzielten Toren. Mann des Tages beim TSV Denkendorf ll war der dreifache Torschütze Tobias Kurz. Der TSV Harthausen ll und der TSV Wolfschlugen ll trennten sich