Esslingen (red) - In der Fußball-Kreisliga B, Staffel 3, hat der TFC Köngen dem FC Nürtingen II beim 6:0-Sieg nicht den Hauch einer Chance gelassen. Der TSV Köngen II besiegte den FV Neuhausen II mit 3:0.Der TSV Wernau II trennte sich vom FV Plochingen II mit 1:1-Unentschieden. Dabei vergab Eren Sahin in der 80. Minute für Plochingen einen Foulefmeter. Ebenso der VFB Reichenbach II von den Wernauer Sportfreunden. Der TSV Wendlingen II unterlag FC International Nürtingen mit 0:2. In der Staffel 4 setzte der TSV Notzingen seine Erfolgsserie fort. Die Mannschaft zeigte sich vom FC Unterensingen unbeeindruckt und gewann souverän mit