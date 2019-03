EsslingenDer TSV Köngen ist in der Bezirksliga das Sieger des Spieltages, in der Kreisliga A herrscht bei Tabellenführer FV Plochingen nach dem Zittersieg bei der TSG Esslingen pure Erleichterung, in der Kreisliga B bahnt sich beim TSV Berkheim ein Trainerwechsel an.

Bezirksliga

Daniel Rieker, der Trainer des TSV Köngen, fasst die Ausgangslage der Köngener im Saisonendspurt kurz und knapp und ebenso treffend zusammen: „Wenn wir punkten, halten wir Deizisau auf Distanz und was Frickenhausen macht, können wir nicht beeinflussen.“ Der vergangene Spieltag lief ganz nach dem Geschmack der zweitplatzierten Köngener: Sie selbst gewannen mit 2:1 beim