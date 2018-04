Esslingen Fesselndes Aufstiegsrennen in der Fußball-Kreisliga A: Nachdem sich sowohl der TSV Denkendorf als auch der VfB Oberesslingen/Zell an diesem Spieltag mit Niederlagen abfinden mussten, rückte das obere Tabellendrittel enger zusammen. Die ersten sechs Teams trennen gerade einmal sechs Zähler. Der TSV Köngen schöpft hingegen in der Landesliga neuen Mut im Abstiegskampf.

Landesliga

Hoffnungsschimmer in der Fuchsgrube: Erstmals seit dem 6. Oktober 2017 steht der TSV Köngen nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz der Landesliga. Nach dem 5:2-Auswärtserfolg bei der SG Bettringen überholten die Köngener in der Tabelle sowohl die Bettringer