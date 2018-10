Esslingen (red) - In der Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, siegte der TSV Deizisau II gegen den SC Altbach II mit 2:0 (2:0) und klettert damit auf den zweiten Tabellenplatz. Auch der TSV Baltmannsweiler gewann gegen den ASV Aichwald II mit 2:0 (0:0). Damit machen es beide Teams mit dem Rennen um den Relegationsplatz weiter spannend. Nachdem die SV 1845 Esslingen die Meisterschaft so gut wie erreicht hat, richtet sich der Fokus auf den Kampf um den zweiten Tabellenplatz. Baltmannsweiler steigt durch den Dreier auf den dritten Rang und ist nur einen Punkt von den Deizisauern weg. Wer jetzt Punkte liegen lässt, gerät am Ende ins