Esslingen Der TSV Deizisau musste sich in der Fußball-Bezirksliga beim Heimspiel gegen den FTSV Kuchen mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden begnügen. Das Team von Trainer Thomas Gentner musste wie schon gegen den TSV RSK Esslingen kurz vor dem Abpfiff einen schmerzhaften Gegentreffer hinnehmen. Der TSV Denkendorf gewann sein Gastspiel bei den Sportfreunden Dettingen verdient mit 3:2 (1:0) und steht nun mit zwölf Punkten auf Rang fünf.

TSV Deizisau – FTSV Kuchen2:2

Die Gäste gingen in der 14. Minute durch Marco Gephardt in Führung. Deizisau kam gut aus der Pause und glich in der 47. Minute durch Egemen