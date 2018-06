HarthausenDer VfB Oberesslingen/Zell hat einen weiteren Schritt in Richtung sofortigem Wiederaufstieg in die Fußball-Bezirksliga gemacht: Dank eines souveränen 3:1 (2:0)-Erfolgs über die TSG Salach trifft das Team von Trainer Avdo Smajic nun im entscheidenden dritten Spiel am 24. Juni um 15 Uhr auf den FTSV Kuchen. Der Sieger dieser Partie, die auf dem Platz des FV 09 Nürtingen ausgetragen wird, spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Kuchen ist den Esslingern gut bekannt. „Das wird ein ausgeglichenes Spiel, aber wir haben einen guten Lauf“, sagt VfBO-Pressewart Günter Töpfer zuversichtlich.

Der gute Lauf machte auch Salach zu