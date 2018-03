Harthausen (red) - Dank eines Treffers von Hasan-Basri Yildirim in der 85. Minute gelang der SG Eintracht Sirnau II in einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, ein 3:2-Sieg beim Schlusslicht TSV Harthausen II. Sirnau verbesserte sich mit diesem Sieg auf den siebten Tabellenplatz.

Vincenzo Cristino brachte die SG Eintracht in der 12. Minute in Führung, zehn Minuten später gelang Harthausen durch Luca Sabatino der Ausgleich. Dem Harthausener Mike Arnold unterlief in der 43. Minute ein Eigentor zum 1:2-Pausenstand. Harthausen gab nicht auf und schaffte durch Sabatino den Ausgleich (80.). Doch dann sorgte Yildirim doch