EsslingenJede Menge Tore gab es in den Spielen den beiden Fußball-Kreisligen B zu sehen. In der Staffel 1 schlug der TSV Deizisau II den TV Hochdorf II mit 6:2, Baltmannsweiler II unterlag dem TSV Lichtenwald mit 1:5. In der Staffel 2 besiegten die Wernauer SF den SC Altbach II 6:1, der TSVW Esslingen unterlag Neuhausen II mit 1:5. red

Kreisliga B, Staffel 1

TSV Deizisau II – TV Hochdorf II6:2

Tore: 1:0 Rommel (6.), 2:0 Widmaier (22.), 3:0 Tim Schleehauf (23.), 3:1 Camara (31.), 4:1 Marc Schleehauf (53.), 5:1 Kasamak (72.), 5:2 Izzi (77.), 6:2 Tim Schleehauf