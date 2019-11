EsslingenDer TV Nellingen feiert in der Fußball-Bezirksliga einen wichtigen Derbysieg. Die Verantwortlichen des FV Neuhausen haben dagegen schlaflose Nächte. In der Kreisliga B will der TSVW Esslingen die Moral seiner zweiten Mannschaft heben.

Bezirksliga

Zur Pause sah alles nach einem lockeren Derbysieg für den TV Nellingen aus – doch ein überragender Theofilios Orfanidis aufseiten des FV Neuhausen brachte den TVN noch einmal stark in Bedrängnis. Nachdem die Nellinger zur Pause bereits 3:0 führten, kam Orfanidis in Partie. Mit drei Toren brachte er sein Team beinahe im Alleingang wieder in Schlagdistanz, doch Florian Dölker sicherte dem TVN mit