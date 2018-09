RuitDer TB Ruit hat das Derby in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, gegen den TSV Scharnhausen mit 0:2 (0:2) verloren. Die Mannschaft vom Scharnhausener Spielertrainer Hamdi Dagdelen tanzte nach dem Schlusspfiff im Kreis und skandierte: „Derbysieger, Derbysieger! Hey!“

Den besseren Start aber erwischte der TB Ruit. Phillip Lausterer kam in der 16. Minute frei vor dem Gästetor zum Abschluss, schoss jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. Das Spiel war von Beginn an geprägt von harten Zweikämpfen im Mittelfeld.

Die Gäste aus Scharnhausen wirkten in allen Aktionen entschlossener. In der 35. Minute traf der Ruiter Marcel Meier nach einem