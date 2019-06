AltbachErstmals sicher, dass es mit dem Aufstieg in die Kreisliga A etwas wird, war sich Arthur Benz, der neben Aydin Kisakol einer von zwei Spielertrainern beim SC Altbach II ist, am Abend des 13. Mais. An jenem Sonntag gewannen die Altbacher das Duell gegen Verfolger TV Nellingen II mit 5:1 und bauten den Vorsprung in der Tabelle drei Spiele vor Saisonende auf sechs Punkte aus. „Danach war uns klar, dass es für die Konkurrenz schwer werden dürfte, uns noch einzuholen“, sagt Benz.

Das Gefühl sollte nicht täuschen: Bereits eine Woche später war die Meisterschaft auch rechnerisch entschieden. Weil der TVN II beim TSV Denkendorf II mit 2:4 verlor