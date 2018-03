Esslingen (red) -In der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, besiegte der TB Ruit den TSV Sielmingen II mit 4:0 und ist nun drei Spieltage vor Schluss praktisch uneinholbar vorne. Der Tabellenzweite TV Hochdorf gewann zwar gegen die SV 1845 Esslingen II mit 10:1, ist aber mit neun Punkten Rückstand und dem deutlich schlechteren Torverhältnis nicht mehr in der Lage, in die Entscheidung um die Meisterschaft einzugreifen. Der Tabellendritte TSV Denkendorf II gewann mit 10:0 gegen den TSV Harthausen II. Die Denkendorfer haben aber nur noch eine theoretische Chance auf den Titel. Sie haben noch ein Spiel mehr zu absolvieren und somit die Chance,