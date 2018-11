EsslingenDie Rückrunde startet und da gilt es für einige Fußballvereine, sich zu revanchieren.

Bezirksliga

„Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen geht es darum, mit einem guten Spiel in die Winterpause zu gehen“, fordert Spieler und Pressewart Tim Kurka vom Tabellen-13. TSV Denkendorf gegen den Tabellenvierten SGM T/T Göppingen am Sonntag (14 Uhr). „ In unserem letzten Spiel des Jahres sind wir sicher Außenseiter“, sagt Kurka. Dennoch habe der TSV im Hinspiel (5:5) gezeigt, „dass wir mit etwas Glück und einem überragenden Torwart gegen Göppingen punkten können." Eine Überraschung ist nicht unmöglich, glaubt Kurka, da TSV-Trainer Thorsten