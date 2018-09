EsslingenDas erste Saisonspiel des Fußball-Bezirksligisten TSV Köngen bereitete den Verantwortlichen noch Sorgen. Inzwischen hat sich die Mannschaft aber gefangen und dank Routinier Sven Römer den zweiten Sieg in Serie eingefahren. In der selben Liga durfte auch der FV Neuhausen jubeln, obwohl Josip Colic gegen den TV Nellingen gleich zwei Elfmeter vergab. In der Kreisliga A ist der Aufsteiger TSV Deizisau II wieder zurück in der Erfolgsspur. Gegen den TSV Wendlingen traf für die Deizisauer ein Aushilfsspieler in letzter Sekunde. Getroffen hat auch der FC Esslingen in der Kreisliga B, Staffel 1. Dem TSV Berkheim II schenkte der FCE gleich zehn Treffer