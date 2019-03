NeuhausenAm Ende war vor allem der TV Nellingen mit der Punkteteilung im Bezirksliga-Derby beim FV Neuhausen zufrieden. Erst in der 88. Minute traf Emre Kalender für die Gäste im Filderderby und sicherte so das insgesamt gerechte Unentschieden. Christian Schenk hatte die Hausherren vom FV Neuhausen vor rund 50 Zuschauern in der 37. Minute in Führung gebracht.

„Wir haben uns diesen Punkt redlich verdient und sind zufrieden“, sagte der Nellinger Pressesprecher Peter Hirma. Weniger zufrieden waren der FV Neuhausen und sein Abteilungsleiter Timo Samel. „Das war zu wenig. Wir wären heute gerne an Nellingen vorbeigezogen“, meinte er. So aber