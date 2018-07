DeizisauEin bisschen war ihm der Abschiedsschmerz schon anzumerken, obwohl er auch in Zukunft bei den Staffeltagen der Fußball-Bezirksliga dabei sein wird. Rainer Veit hat sich von den Vereinen der „Beletage des Bezirks“ als Staffelleiter verabschiedet. Nach vier Jahren an der Spitze dieser Liga und 19 Jahren insgesamt als Staffelleiter konzentriert er sich ganz auf seine neue Aufgabe als Vorsitzender des Bezirks Neckar/Fils. „Wegen der Vereinbarkeit der Ämter kann ich nicht weitermachen, und es würde auch zeitlich nicht klappen“, sagte er und übergab den Staffel-Stab wenig später an Günther Friess.

Veit war sichtlich froh, in dem langjährigen