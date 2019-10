EsslingenIn der 3. Hauptrunde des Fußball-Bezirkspokals haben alle Esslinger Vereine das Nachsehen. Einen echten Pokal-Knaller lieferten sich der TSV Harthausen und der TV Unterboihingen. Der Spielstand nach 90. Minuten: 3:3 (2:1). Steven Klotz, der Torhüter des TVU, mutierte zum Elfmeterkiller und eiskaltem Vollstrecker. Der TSV Denkendorf erkämpfte sich nach nach schwachem Start gegen den TSV Wernau ein 3:2 (1:2)

Harthausen – Unterboihingen 7:8 n.E.

Die Partie war von Beginn an sehr ausgeglichen. Unterboihingen ging erst in Führung und musste dann drei Treffer in Folge hinnehmen. In der Schlussphase