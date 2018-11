EsslingenDer FC Esslingen feierte in der Kreisliga A den zweithöchsten Sieg der Saison. Bezirksligist TSV Deizisau setzte sich auf den Spitzenplätzen fest. Der SC Altbach II robbte sich an den TV Nellingen heran.

Bezirksliga

Am Ende war es ein souveräner 6:3-Sieg des TSV Deizisau gegen das Schlusslicht FV 09 Nürtingen. Auch, wenn die Partie in der ersten Hälfte laut Spielleiter Thomas Stiehl „harter Tobak“ war. Durch einige Nachlässigkeiten in der Abwehr lagen die Deizisauer nach einer Viertelstunde mit 1:2 zurück. „Doch auf unsere Offensivabteilung war Verlass“, freute sich Stiehl. Zumindest zwei von drei Gegentoren wären dagegen