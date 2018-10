Esslingen Fußball-Bezirksligist TSV Deizisau hat mit dem TV Nellingen noch eine Rechnung offen. In der Kreisliga A will der FV Plochingen zurück an die Spitze. Der TSVW Esslingen trifft in der Kreisliga B 2 auf das Kellerteam FV Neuhausen II.

Bezirksliga

Keine allzu guten Erinnerungen verbindet der TSV Deizisau in dieser Saison mit dem TV Nellingen. Im August scheiterten die Deizisauer im Bezirkspokal erst nach Elfmeterschießen am Konkurrenten. Der Deizisauer Spielleiter Alexander Iglhaut spricht daher vor dem Wiedersehen am Sonntag (15 Uhr) von einer „prestigeträchtigen Partie“. Peter Hirma, Pressewart des TV Nellingen, ist sich der