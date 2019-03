Kreis Esslingen Der FV Plochingen thront in der Kreisliga A an der Spitze der Tabelle und das soll laut Spielleiter Roland Egger auch so bleiben. „Wir wollen weiterhin ungeschlagen bleiben und alle Verantwortlichen im Verein haben ganz klar das Ziel des direkten Aufstiegs“, betont Egger. „Kaum jemand hatte uns vor der Saison auf dem Zettel, aber alles lief nach Plan. Wir wollen weiterhin hart arbeiten, um am Ende unsere Ziele zu erreichen. Das Spiel gegen den ASV Aichwald am Sonntag wird ein Gradmesser für uns.“ Plochingen hat mit nur einem Unentschieden die fast perfekte Punkteausbeute und hat sechs Zähler Vorsprung auf den Verfolger aus