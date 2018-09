EsslingenIn der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, siegte der FV Plochingen gegen Köngen. Hochdorf verlor zuhause gegen Harthausen und gab somit die Tabellenführung wieder an die Plochinger ab.

FV Plochingen – TSV Köngen II 7:0

In der 9. Minute gingen die Gastgeber durch Patrick Warth in Führung. Lukas Werner erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Warth schlug erneut in der 31. Minute zum 3:0 zu. Durch einen verwandelten Foulelfmeter erhöhte Sebastian Munz in der 66. Minute auf 4:0. Zweimal Warth (73., 81.) und Markus Penzkofer erzielten die weiteren Treffer zum verdienten 7:0-Sieg für den