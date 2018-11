EsslingenAm 13. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A gewann der TSV Wernau beim VfB Oberesslingen/Zell mit 4:1. Der FV Plochingen thront weiter mit großem Abstand an der Tabellenspitze.

Oberessl./Zell – TSV Wernau1:4

In der 8. Minute brachte Dimitrije Pantic die Gastgeber in Führung. Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe, sodass der Ausgleich für Wernau durch Selcuk Düzgün durchaus verdient war (32.). Die Wernauer kamen stark in die zweite Hälfte. Sie spielten schnell, waren bissig und forderten das Team des VfBO. Steffen Keller verwandelte einen Eckball zum 2:1 für Wernau (61.). Zwei Freistoßtore von