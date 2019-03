Esslingen42 Tore in sieben Spielen, die Sonne scheint und die Torjäger treffen in der Fußball Kreisliga A1. Der FV Plochingen kam beim Tabellenletzten, dem TSV Köngen II, überraschend nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus, führt aber die Tabelle immer noch mit sechs Punkten Vorsprung an. Jeweils sieben Treffer gelangen dem VfB Reichenbach beim 7:3-Sieg beim TSV Ebersbach und dem ASV Aichwald beim 7:0-Heimsieg gegen den TSV Deizisau II. Die Reichenbacher haben im Jahr 2019 noch kein Liga- oder Pokalspiel verloren. Die Deizisauer stehen weiter auf dem Abstiegsplatz 13, sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz 12 beziehungsweise hinter dem