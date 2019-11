EsslingenDiese Nachricht dürfte am Montagabend die gesamte Esslinger Fußballregion überrascht haben: Mario Palomba ist nicht mehr Trainer des FC Esslingen. Der Übungsleiter und der ambitionierte Fußball-Kreisligist trennen sich einvernehmlich und mit sofortiger Wirkung. Palomba coacht in Zukunft die Mannschaft seiner Tochter, das in der Bundesliga aktive B-Juniorinnen-Team des FV Löchgau. Seine Stelle als DFB-Stützpunkttrainer in Marbach behält er weiterhin. Beim FCE stehen nun bis zur Winterpause der bisherige B-Jugendtrainer Christian Ehrenberg sowie die Brüder Dominik (C-Jugend) und Manuel Eitel (D-Jugend) in der Verantwortung.

Der Grund für