EsslingenDer GFV Odyssia Esslingen übernimmt in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, durch einen 4:0-Sieg beim TSV Lichtenwald die Tabellenspitze und bleibt mit nunmehr 33 Punkten und erst sechs Gegentoren in 13 Spielen weiterhin ungeschlagen. Tabellenzweiter ist jetzt der spielfreie TSV Baltmannsweiler (31 Punkte). Der SV Mettingen (Dritter mit 29 Punkten und ebenfalls noch ungeschlagen in dieser Saison) und die SG Eintracht Sirnau II (Vierter mit 28 Punkten) setzen sich durch ihre Auswärtssiege ebenfalls im oberen Tabellendrittel fest. Die Mettinger gewannen beim TSV Berkheim II mit 6:3, die Sirnauer beim TB Ruit II mit 5:2.

Der TV Nellingen II