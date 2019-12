WaiblingenBeim Handball Baden-Württemberg- Oberligist TSV Neuhausen ist die alte Defensivstärke zurück: Mit 33:25 (16:16) gewannen die Neuhausener beim TV Bittenfeld II. „Wir haben vor allem in der zweiten Hälfte endlich mal wieder eine überragende Abwehr gestellt und Bittenfeld so bei nur neun Toren gehalten“, sagte Neuhausens Daniel Roos.

Das lag laut dem Linksaußen aber hauptsächlich auch an Torhüter Magnus Becker, der von Anfang an im Spiel war. „Er hat im Verbund mit der Abwehr richtig gut gehalten“, lobte Roos, der in der ersten Hälfte ein Spiel auf Augenhöhe sah. Eine Drei-Tore-Führung gaben die Neuhausen dann aufgrund von technischen