EsslingenIn der Fußball-Bezirksliga verlor der als Favorit in die Partie gegangene Tabellenfünfte FV Neuhausen beim Tabellenzwölften FV Vorwärts Faurndau deutlich mit 1:4. Der FV Neuhausen rutscht dadurch auf Tabellenplatz sechs ab. Schwer tat sich auch der FV Plochingen bei seinem Auswärtsspiel in Kuchen. Der FVP lief zweimal einem Rückstand hinterher und erzielte erst in der Nachspielzeit den Siegtreffer.

FV V. Faurndau – FV Neuhausen 4:1

Tore: 1:0 Sat (14.), 1:1 Colic (18.), 2:1Leu (47.), 3:1 Sat (48.), 4:1 Sat (75.).