Eine der vorrangigsten Aufgaben sei nun, den Etat des Tabellenvierten zu sichern. "Wir müssen weitere Sponsoren finden, die es uns ermöglichen, unsere Arbeit fortzusetzen", sagt der Stuttgarter Rechtsanwalt. Ob und in welchem Maße Hauptsponsor Eduardo Garcia sein Engagement bei den Kickers fortführen wird, soll bei einem Gespräch in der kommenden Woche geklärt werden. Im Juni läuft der Vertrag mit dem Milchprodukteunternehmen aus. "Nach dem Rücktritt von Hans Kullen ist eine weitere Zusammenarbeit aber wahrscheinlicher geworden", sagt Eichelbaum.



Nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in sportlicher Hinsicht ist der neue Chef der