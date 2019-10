EsslingenGanze 720 Minuten ohne Niederlage hat der TV Nellingen II bereits auf dem Konto – wenn es nach TVN-Pressewart Peter Hirma geht, könnte die Saison in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, so weitergehen. So ein restlicher Saisonverlauf würde auch Bezirksligist TSV Deizisau nach dem 3:1-Erfolg beim Tabellenführer 1. FC Eislingen gut gefallen.

Bezirksliga

Nach dem Dämpfer in Erkensbrechtsweiler ist der TSV Deizisau wieder in der Erfolgsspur – und auf dem Weg nach oben. Im Spitzenspiel beim Tabellenführer 1. FC Eislingen gewannen die Deizisauer mit 3:1. Schaut man auf die Tabelle, so sieht es für die Mannschaft sogar besser aus, als Platz