EsslingenDer TSV Baltmannsweiler bleibt in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, nach seinem 6:0-Sieg beim Tabellenletzten TSVW Esslingen II weiterhin Spitzenreiter. Dahinter folgt mit drei Punkten Abstand die SG Eintracht Sirnau II, die mit 6:3 beim SC Altbach II siegreich war. Damit bleiben die Sirnauer gemeinsam mit dem SV Mettingen die einzigen noch unbesiegten Vereine in der Staffel 1. Ein richtiges Torefestival gab es in der Begegnung zwischen dem TSV Berkheim II und der SV 1845 Esslingen beim 4:5.

Im Spitzenspiel der Staffel 2 besiegte der TV Nellingen II den Tabellenführer SV Ebersbach II mit 3:0. Die Ebersbacher bleiben zwar dank des