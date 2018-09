EsllingenIn der Fußball Bezirksliga kam der TV Nellingen beim Gastspiel in Dettingen zu einem furiosen 5:3(1:2) in den letzten Minuten der Partie. Der TSV Deizisau kassierte beim Spiel in Neckartailfingen die erste Saisonniederlage, bleibt nach dem 2:4 (0:0) dennoch auf Platz zwei der Tabelle.

Dettingen – TV Nellingen3:5

Nellingen ging in der 14. Minute durch Emre Kalender in Führung. Francesci Di Martile glich aus (20.). Kalender traf per Strafstoß zur erneuten Führung für Nellingen (42.). Daniele Attore und Gabriele Rizzo drehten das Spiel für Dettingen auf 3:2 (48./63.). Der eingewechselte Tobias