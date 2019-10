EsslingenDer FC Esslingen empfängt den TV Unterboihingen zum Topspiel, Reichenbach und Hochdorf bestreiten ihr Spiel des Jahres.

Bezirksliga

Der FV Plochingen erwartet am Sonntag (15 Uhr) den Tabellenzweiten 1. FC Eislingen. Der FVP ist seit zwei Wochen ohne Spielpraxis, da das eigentlich für Donnerstag anberaumte Nachholspiel in Neckartailfingen aufgrund eines unbespielbaren Platzes kurzfristig abgesagt wurde. „Das ist sicherlich ein kleiner Nachteil“, sagt FVP-Pressewart Roland Egger, „aber auch so wäre Eislingen klarer Favorit gewesen.“

Thomas Stiehl, Spielleiter des TSV Deizisau, gibt vor dem Duell mit dem TSV Weilheim am Sonntag (15.30