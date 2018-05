Scharnhausen - Vor genau 14 Jahren spielte der TSV Scharnhausen zuletzt in der Fußball-Kreisliga A. Seit drei Wochen herrscht Gewissheit, dass die Zuschauer in Scharnhausen nach dieser langen Abstinenz in der kommenden Saison wieder höherklassigeren Fußball zu sehen bekommen.

Es war der Moment, als der TSV Scharnhausen im Filderderby gegen die Bezirksligareserve des TV Nellingen am 26. Mai mit 2:1 gewann und Meister wurde. Spieler und Verantwortliche lagen sich in den Armen und feierten den lang ersehnten Aufstieg. Denn obwohl der TSV auch in den vergangenen Jahren stets eine gute Rolle in