EsslingenDer FC Esslingen aus der Fußball-Kreisliga A hat einen neuen Trainer gefunden. Lothar Mattner übernimmt das Amt nach der Winterpause, wie der Verein am Mittwoch bekannt gab. Der 55-Jährige folgt damit auf Interimstrainer Christian Ehrenberg, der seit dem plötzlichen Abschied von Mario Palomba Mitte November in der Verantwortung stand. Palomba hatte sich damals dazu entschieden, in Zukunft lieber die Mannschaft seiner Tochter – die in der Bundesliga spielenden B-Juniorinnen des FV Löchgau – zu trainieren.

In Mattner bekommt der FCE nun mit sofortiger Wirkung einen erfahrenen Mann, der in der