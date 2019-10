KöngenAuf, Rütti, glaub auch noch dran“, rief Kapitän Kevin Kaiser dem Stürmer zu und klatschte kräftig in die Hände. Knapp 80 Minuten waren in der Begegnung der Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Köngen und Türkspor Neu-Ulm absolviert und nicht nur Köngens Angreifer musste sich erst einmal schütteln, um weiterzurennen. Denn Michael Rüttinger, Kaiser und ihre Kameraden waren gerannt, hatten gekämpft, hatten verteidigt, hatten Chancen herausgespielt – aber soeben hatte Neu-Ulm den Treffer zum 2:0 erzielt und damit für die Vorentscheidung gesorgt. Das 0:3 (0:1) am Ende war angesichts der Tabellenkonstellation keine Überraschung – Neu-Ulm war und bleibt