DenkendorfDer TSV Denkendorf hat sich auch als Meister in der Fußball-Kreisliga A keine Blöße gegeben und siegte gegen den ASV Aichwald deutlich mit 5:0 (4:0). Die Denkendorfer zeigten von Beginn an, dass sie nichts verschenken wollten: Zwei Tore in zwei Minuten von Christian Brandner (8.) und Hendrik-Lars Gil (9.) brachten die Mannschaft früh auf die Siegerstraße. In der 19. Minute wehrte ASV-Torhüter Marko Dujakovic einen Freistoß zu kurz ab, Felice Franza vollendete mit dem Nachschuss zum 3:0. Drei Minuten später erhöhte Gil zum 4:0-Pausenstand (22.). Die Entscheidung war längst gefallen.

