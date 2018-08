EsslingenIn einer Hinsicht sind sich die meisten Verantwortlichen einig: Es ist die ausgeglichenste Fußball-Kreisliga-A seit Jahren. Weder klare Aufstiegsfavoriten noch abstiegsgefährdete Mannschaften lassen sich im Vorfeld der Saison 2018/2019 ausmachen.

TSV Köngen II

Mitten in der Vorbereitung wurde es unerwartet turbulent in der Fuchsgrube: Kurzfristig wurde Coach Daniel Rieker zum Bezirksliga-Trainer befördert, was ein Umdenken bei der zweiten Mannschaft erforderte. Doch die Trainerfrage hatte sich mit Kevin Janko schnell erledigt. Der bisherige Stürmer des TSV Köngen II wird ab sofort an der Seitenlinie stehen und erstmals das Geschehen von