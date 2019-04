KöngenDer Sommer 2018 wird den meisten Europäern wohl als Jahrhundertsommer in Erinnerung geblieben sein. Kaum Regen, dafür Sonne satt. Nicht so den Verantwortlichen des damaligen Fußball-Landesligisten TSV Köngen. Nach der Niederlage im Relegationsspiel gegen die TSV Oberensingen und dem damit verbundenen Abstieg in die Bezirksliga Ende Juni mussten die Köngener fünf Wochen später die Trennung von Chefcoach Stephan Hartenstein verkraften. Joachim Dienelt, Sportlicher Leiter des TSV, nannte damals Motivationsprobleme bei Hartenstein als Grund.

Probleme hatte mit einem Mal auch der Neu-Bezirksligist. Denn kurz vor Rundenbeginn stand das nach dem