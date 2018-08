KöngenAls Joachim Dienelt, der Sportliche Leiter des Fußball-Bezirksligisten TSV Köngen, vergangene Woche in der Redaktion anrief, klang er nicht sonderlich gut gelaunt, fast ein wenig gestresst. Verständlicherweise: Stephan Hartenstein, der bisherige Trainer der Köngener, hatte sich dazu entschieden, den aus der Landesliga abgestiegenen Club nicht weiter zu betreuen. Der Trainer machte nach der kurzen Sommerpause Motivationsprobleme für seinen Rücktritt verantwortlich. Ein Nackenschlag für Dienelt und den TSV, der somit rund drei Wochen vor Saisonbeginn ohne Cheftrainer dastand. Und dennoch kündigte der Sportliche Leiter an, bereits in der kommenden