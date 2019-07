KöngenKurz nach den Aufstiegs- und den Hundert-Jahr-Feierlichkeiten müssen die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen einen prominenten Abgang verkraften: Kapitän Rafael Horeth verlässt den Verein und wechselt zum Ligakonkurrenten TSV Oberensingen. „Ich werde in der kommenden Saison nicht Grün-Weiß, sondern Rot tragen“, sagt Horeth, dem der Schritt spürbar schwer fällt. Seit der A-Jugend war Horeth, mit einer einjährigen Unterbrechung beim damaligen Verbandsligisten 1. FC Frickenhausen, in Köngen. „Ich bin 28 Jahre alt. Wenn ich nochmal etwas Neues machen will, dann jetzt“, sagt er.

Die Oberensinger hatten sich schon länger um ihn bemüht, erklärt