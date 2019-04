Kreis EsslingenEs ist das Top-Derby der Fußball-Region und das Top-Spiel des 28. Bezirksliga-Spieltages: Der Dritte TSV Deizisau erwartet den Zweiten TSV Köngen. Ein echter Knaller – wenn da nicht dieser Zehn-Punkte-Abstand wäre.

Bezirksliga

„Ein Spitzenspiel ist es schon noch, aber es fehlt ein bisschen das Salz in der Suppe“, drückt es Thomas Stiehl, der Spielleiter des TSV Deizisau, vor dem Duell mit dem TSV Köngen am Sonntag (15.30 Uhr) treffend aus. Es spielt der Dritte gegen den Zweiten. Aber der Abstand beträgt sieben Spieltage vor dem Saisonende eben schon zehn Punkte. Kicker und Verantwortliche beider Clubs wurmt immer noch, dass sie am