EsslingenDen Fußballern der Region steht von der Bezirksliga abwärts eine Englische Woche bevor. Gut, dass etliche Spieler wieder aus dem Urlaub zurück sind und ihre Teams verstärken. Beim Landesligisten TSV Köngen wird es Zeit für den ersten Sieg, zumal es gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib TV Echterdingen geht.

Landesliga

Nach dem ersten Punkt strebt der TSV Köngen nun beim TV Echterdingen am Sonntag (15 Uhr) einen Sieg und das erste Tor an. „Die Tendenz geht in die richtige Richtung. Aber nur gut spielen und nicht punkten, bringt uns nicht weiter. Ein Zähler aus drei Spielen ist zu wenig“, sagt Köngens Trainer Mario