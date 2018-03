Köngen (red) - Fußball-Landesligist TSV Köngen durfte sich dank eines 1:1 (1:0) gegen den deutlich stärker eingeschätzten TSV Weilheim über einen Punkt freuen. Die Köngener bestimmten in den Anfangsminuten das Spiel, Weilheim begann verhalten. Die von Trainer Ralf Rueff taktisch gut eingestellten Gäste hatten in der 4. Minute die erste Chance, als Migel Horeth aus halbrechter Position knapp am linken Pfosten vorbeischoss. Manuel Horeth scheiterte zweimal mit dem Kopf (14., 15.). Wie aus heiterem Himmel fiel nach 20 Minuten das 1:0 für den Gastgeber, als Michele Latte einen Pass in die Schnittstelle der Köngener Abwehr aufnahm und