Köngen (red) - Der TSV Köngen hat in der Fußball-Landesliga eine völlig unnötige 0:1 (0:0)-Niederlage kassiert. Gegen den Tabellenzweiten TV Echterdingen hatte die Mannschaft von Trainer Mario Sinko vor allem in der ersten Hälfte drei glasklare Torchancen, die allesamt vergeben wurden. „Wir müssen einfach in Führung gehen“, erklärte ein enttäuschter TSV-Spielleiter Joachim Dienelt.

In den ersten 45 Minuten dominierte Köngen das Geschehen. In der 19. Minute war es Arnit Kryeziu, der nach einem schönen Konter am Echterdinger Tor vorbeischoss. Auch sieben Minuten später hätte ein Treffer für den TSV fallen müssen. Dieses Mal war es