GeislingenDie Landesliga-Fußballer des TSV Köngen haben sich im Spiel beim SC Geislingen einen Zähler erkämpft – es war der zweite der Saison. 0:0 hieß es am Ende im Duell mit dem Tabellendritten, der nach drei Siegen in Folge mit einer breiten Brust angetreten war. Für Köngens Sportlichen Leiter Joachim Dienelt war es „ein hoch verdienter Punkte“, denn die Mannschaft habe „ab der ersten Minute mit viel Herzblut und Mut nach vorne“ gespielt. Der spielerischen Überlegenheit der Geislinger trat Köngen mit frühem Anlaufen und mannschaftlicher Geschlossenheit entgegen. So kam der SC nur durch Standards vor das TSV-Tor.

