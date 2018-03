Mögglingen (red) - Die Fußballerinnen des TSV Deizisau treten in der Regionenliga weiter auf der Stelle und verpassten es sich entscheidend von der Abstiegszone abzusetzen. Beim 1. FC Stern Mögglingen, der nun auf den Abstiegsrelegationsplatz klettert, kam Deizisau nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und geriet sogar zunächst in Rückstand. Kurz vor der Pause markierte Jana Bühler das 1:0 für Mögglingen (41.). Nach dem Seitenwechsel drängten die Deizisauerinnen auf den Ausgleich - aber erst ein Foluelfmeter brachte die Erlösung: Tina Kirchschlager zeigte keine Nerven vom Punkt und traf zum 1:1 (62.). In Folge blieben weitere Chancen