EsslingenDer TSV Deizisau in der Fußball-Bezirksliga und der TV Nellingen II in der Kreisliga B, Staffel 2, sind nach drei Spieltagen noch ungeschlagen und stehen mit neun Punkten weit oben in der Tabelle. Idealerweise bleibt dies auch am kommenden Sonntag so. Gegen einen Erfolg hätte auch Bezirksligist TV Nellingen nichts einzuwenden. Der TVN möchte nach der Derbyniederlage gegen den FV Neuhausen zurück in die Erfolgsspur.

Bezirksliga

Drei Spiele, neun Punkte und 11:1 Tore – die Bilanz des TSV Deizisau seit Saisonbeginn kann sich sehen lassen. Am Sonntag (15 Uhr) tritt der Zweitplatzierte beim TSV Neckartailfingen an. „Das ist keine sichere